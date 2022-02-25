بين استعمار الجزائر واستقلالها في 1962 نحو 132 عاما من نضال دام، حيث قام الفرنسيون بإنزال في الجزائر بعد حادث ديبلوماسي مع حاكم الجزائر مرتبط بديون فرنسية رفض القنصل الفرنسي إيفاءها.



وشكلت هزيمة عبد القادر الجزائري في 14 أغسطس 1843 منعطفا لمصلحة فرنسا وأصبحت الجزائر دستوريا أرضا فرنسية في 1848.



وكرس قانون صدر في 1873 مصادرة الأراضي المملوكة جماعيا من القبائل، وحق الفرنسيين بالتملك.



وكان مرسوم كريميو في 1870 منح اليهود فقط الجنسية الفرنسية، بعد أحد عشر عاما، أقر «قانون وضع السكان الأصليين» الذي اعترف بحق المواطنة للمسلمين. في 1944، تم إقرار المساواة في الحقوق بين المسلمين وغير المسلمين، لكن منح المواطنة بقي يسير بسرعات متفاوتة حتى 1958.



بعد تظاهرات وطنية في جميع أنحاء الجزائر، قمع الجيش الفرنسي بعنف أعمال الشغب في سطيف وقسنطينة في مايو 1945، وقتل آلافا من المسلمين ومئات الأوروبيين.

حرب الاستقلال



في نوفمبر 1954، أعلنت جبهة التحرير الوطني التي كان أسسها في القاهرة أحمد بن بلة، مسؤوليتها عن اعتداءات في الجزائر أسفرت عن سقوط عشرة قتلى. ورفضت حكومة بيار منديس فرانس الفرنسية التفاوض مع الجبهة.



في 20 أغسطس 1955، وقعت مجازر في قسنطينة بعد هجمات استهدفت المستعمرين الفرنسيين، وتلاها قمع شديد، وتم توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل كل الجزائر.



في بداية 1957، انفجرت قنابل زرعتها جبهة التحرير الوطني في مقاه وملاعب في العاصمة الجزائرية ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وجرح عشرات.



بدأت «معركة الجزائر» بقيادة الجنرال جاك ماسو في السابع من يناير، واتسمت بمطاردة أعضاء جبهة التحرير الوطني واللجوء الى التعذيب بكثافة.

«فهمتكم»



في 13 مايو 1958 وعلى أثر تظاهرات تخللتها أعمال شغب في العاصمة الجزائرية للمطالبة ببقاء الجزائر فرنسية، لجأ ماسو إلى الجنرال شارل ديغول الذي اختاره النواب رئيسا في الأول من يونيو.



وقال ديغول لـ«الأقدام السوداء» (الفرنسيون الذين ولدوا في الجزائر) في العاصمة الجزائرية في الرابع من يونيو «فهمتكم». في 23 أكتوبر، عرض على جبهة التحرير الوطني «سلام الشجعان».



في 19 سبتمبر 1958، شكلت جبهة التحرير الوطني الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

1961: انقلاب الجنرالات



في 16 سبتمبر 1959، أعلن ديغول حق الجزائريين في تقرير المصير. أدى «أسبوع من المتاريس» بمبادرة من المطالبين ببقاء الجزائر تحت حكم فرنسا في نهاية يناير 1960، إلى مقتل حوالى عشرين شخصا في العاصمة.



في الثامن من يناير 1961، فاز مؤيدو حق تقرير المصير للجزائر بنسبة 75% في استفتاء. وتم على الأثر إنشاء «منظمة الجيش السري»، الذراع السرية للمطالبين بـ«جزائر فرنسية».



ليلة 21 إلى 22 أبريل، وقع انقلاب في الجزائر ضد ديغول بقيادة الجنرالات سالان وشال وزيلر وجوهو. استسلم شال في 25 أبريل، وزيلر في بداية مايو، وبقي سالان وجوهو يعملان سرا في منظمة الجيش السري.



في 17 أكتوبر، أدى قمع تظاهرة نظمها جزائريون مؤيدون لجبهة التحرير الوطني في باريس إلى مقتل العشرات.

1962: اتفاقيات إيفيان



في 8 فبراير 1962، أدى قمع تظاهرة مناهضة لـ «منظمة الجيش السري» إلى مقتل تسعة أشخاص في مترو شارون في باريس.



تفاوض ديغول مع جبهة التحرير الوطني، وفي 18 مارس 1962، أعلنت اتفاقيات إيفيان وقف إطلاق النار.



في الثامن من أبريل، أقرت الاتفاقيات بنسبة 90% في فرنسا. في الأول من يوليو، كرس استفتاء بنسبة 99،72% في الجزائر، الاستقلال.



عندها بدأت مغادرة ما يقرب من مليون من «الأقدام السوداء» (الفرنسيون المولودون في الجزائر) البلاد، بينما قتل 55 ألفا من الحركيين (الذين قاتلوا مع الجيش الفرنسي) في البلاد.



في الخامس من يوليو، أعلنت الجزائر التي أصبح أحمد بن بلة (جبهة التحرير الوطني) أول رئيس لها، استقلالها.



تسبب النزاع في مقتل نحو 500 ألف مدني وعسكري بينهم 400 ألف جزائري، بحسب المؤرخين الفرنسيين.