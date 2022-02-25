وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، عن عدد المواطنات الكويتيات المنتفعات من بيوت منطقتي تيماء والصليبية والشقق السكنية في أي مناطق أخرى.



ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد المواطنات الكويتيات المنتفعات من بيوت منطقتي تيماء والصليبية والشقق السكنية في أي مناطق أخرى؟



2 ـ كم عدد المواطنات الكويتيات على قائمة الانتظار للحصول على سكن بصفة إيجار حتى الآن، وبحسب كل عام؟



3 ـ كم عدد البيوت في منطقتي تيماء والصليبية المخصصة لغير الكويتيات ولغير العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية؟



4 ـ ما السند القانوني الذي يمنع منح الكويتيات المتزوجات من غير كويتي بدل إيجار أسوة بالمواطن الكويتي، وهل المنع يستند إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية أو اللوائح والقرارات التنفيذية، وهل يقتصر مفهوم الأسرة فقط على المواطن دون المواطنة؟



5 ـ ما عدد البيوت والشقق الشاغرة ولم تخصص للمواطنات الكويتيات حتى الآن؟



6 ـ ما عدد الوحدات السكنية في مشروع بيوت منخفضة التكاليف، وما الفئات التي تستفيد منها؟