وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة حمد روح الدين جاء كالتالي:



نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا عن عهد مجلس الوزراء إلى وزير الإعلام والثقافة مهام ومسؤولية الإشراف على متابعة وتنفيذ مشروع المدينة الترفيهية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروع المدينة الترفيهية.



2 ـ سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراره في تاريخ 25 مارس 2019 بتشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ مشروع تطوير المدينة الترفيهية، فما سبب تعطل عمل اللجنة؟ يرجى تزويدي بقرار مجلس الوزراء المشار إليه والإجراءات التي اتخذتها اللجنة بخصوص ذلك.



3 ـ يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من كتاب الديوان الأميري لمجلس الوزراء لتحديد الوزير المختص، ونسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من رأس أمانة الشؤون القانونية لمجلس الوزراء حول ذلك.



4 ـ أشار الخبر إلى رفع وزير الإعلام والثقافة كتابا إلى مجلس الوزراء بشأن المزايدة الخاصة بالمدينة الترفيهية، فما الشركات التي تقدمت للمزايدة؟ يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الكتاب المشار إليه.



5 ـ أشار الخبر إلى تكليف مجلس الوزراء وزير الإعلام والثقافة بترتيب الأوضاع الفنية والقانونية والاقتصادية والمالية بشأن مشروع تطوير المدينة الترفيهية وتقديم تقرير نهائي حول ذلك لمجلس الوزراء، لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذا التقرير.