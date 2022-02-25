وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، نص على ما يلي:



قررت المادة رقم (1) من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2017 أن الأفضلية في التعيين في الوظائف في حال عدم وجود كويتيين، للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية.



وعليه يرجى إفادتي بالآتي:



ـ كم عدد الذين عينوا من الوافدين (من غير أبناء الكويتيات) سواء على العقد الثاني أو بند المكافأة في وزارتكم والجهات التابعة لكم منذ تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية حتى تاريخه؟