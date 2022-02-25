مفرح الشمري

يقام مساء اليوم احتفالية " في حب الكويت " على خشبة مسرح محمد عبده في المملكة العربية السعودية الشقيقة .



فمنذ ما أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة احتفالية خاصة بالكويت في موسم الرياص ، تلقت الجماهير الكويتية والسعودية هذا الإعلان بحب وود للعلاقة المتينة بين الشعبين.

وسيتضمن الحفل «فاصل مسرحي» يجمع كلاً من الفنانين القديرين سعد الفرج وسعاد عبدالله وحياة الفهد.

أما على صعيد الغناء، فسيشارك كل من «بلبل الخليج» نبيل شعيل و«قيثارة الخليج» نوال الكويتية، إضافة إلى الفنانين مطرف المطرف ومساعد البلوشي.