اعلن رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين والاعلاميين في الكويت رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة ان الفنان القدير محمد المنصور سيكون شخصية مهرجان الكويت للسينما الجديدة الذى ستنعقد دورته الثانية في الفترة من 9 – 11 يونيو 2022 .



واشار الصايغ الى ان النجم الكبير محمد المنصور يعتبر احد ابرز رواد الحركة الفنية في كويتنا الغالية واحد الكوادر التى ساهمت في تأسيس الحركة السينمائية في دولة الكويت من خلال مشاركته في بطولة الفيلم الروائي الكويتي الاول ( بس يا بحر ) الذي اخرجه الراحل خالد الصديق .



وتابع رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة بان مسيرة الفنان القدير محمد المنصور عامرة بالانجازات السينمائية حيث كان قد شارك في بطولة الفيلم العربي الكبير – القادسية – من اخراج الراحل صلاح ابو سيف وبطولة عزت العلايلي وسعاد حسني وشذى سالم وعدد اخر من كبار نجوم السينما العربية . بالاضافة الى فيلم – ظلال الصمت – مع المخرج السعودي عبدالله المحيسن . وفي رصيد الفنان المنصور عدد ضخم من النتاجات المسرحية والدرامية التلفزيونية .



من جانبه عبر النجم القدير محمد المنصور عن تقديره للانجازات التى حققها مهرجان الكويت للسينما الجديدة في دورته الاولي التى عبرت عن الاهتمام الذى توليه دولة الكويت بالحركة الفنية بكافة قطاعاتها ومن بينها صناعة الفن السابع . كما وصف المهرجان بانه حاضنه للابداع السينمائي الشبابي كويتيا وخليجيا وعربيا مما حولة الى منصة حقيقية لاستقطاب المبدعين وتقديمهم للساحة الفنية العربية .



ونوه الفنان الكبير محمد المنصور بالجهود الايجابية التى يبذلها صناع السينما في دولة الكويت وطالب بمزيد من الاهتمام والدعم والرعاية من اجل مستقبل سينمائي متميز للسينما الكويتية الجديدة .



وحري بالذكر ان التحضيرات قد انطلقت في مطلع فبراير الجاري لاقامة الدورةى الذى لمهرجان الكويت للسينما الجديدة التى ستعقد في الفترة من 9 – 11 يونيو 2022 . وتشهد الدورة الثانية للمهرجان اقامة ثلاث مسابقات هي ( مسابقة الافلام الروائية العربية القصيرة ) و ( مسابقة الافلام الوثائقية العربية القصيرة ) و ( مسابقة الافلام الروائية العربية الطويلة ) .