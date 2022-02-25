واصلت روسيا عمليتها العسكرية ضد اوكرانيا فيما أفادت شبكة «سي إن إن» CNN الأميركية، نقلا عن مصادر أميركية، بأن القوات الروسية باتت على بعد نحو 30 كلم من العاصمة الأوكرانية كييڤ، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن غارات روسية استهدفت مدرجا في مطار كييڤ الدولي.



وتزامنا، أفادت مواقع صحافية بأن الجيش الأوكراني فجر جسرا لعرقلة تقدم الدبابات الروسية نحو كييڤ، ونقلت عن الجيش الأوكراني القول بأن اشتباكات تدور مع القوات الروسية المتقدمة نحو كييڤ، مشيرة إلى أن الدبابات الروسية تتقدم باتجاه العاصمة.



وقد أكدت بعض التقارير الإعلامية أن الدبابات الروسية المتجهة نحو كييڤ انطلقت من موقع تشرنوبل.



وقال مستشار للحكومة الأوكرانية، إن اليوم (الجمعة) سيكون أصعب يوم، مشيرا إلى أن روسيا ستستخدم الدبابات لاقتحام العاصمة كييڤ.



ونقلت رويترز عنه قوله: «المدافعون عن كييڤ مستعدون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها حلفاء خارجيون».



من جهته، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن موسكو ستضطر إلى «التحدث» مع أوكرانيا «عاجلا أو آجلا» لإنهاء القتال، متهما القوات الروسية باستهداف المناطق المدنية أيضا في هجومها.



وقال زيلينسكي في خطاب مسجل «سيتحتم على روسيا التحدث إلينا عاجلا أم آجلا. التحدث عن كيفية إنهاء القتال ووقف الغزو، وبقدر ما تبدأ هذه المحادثات في وقت مبكر، تقل الخسائر التي ستتكبدها روسيا نفسها».



واتهم الجيش الروسي باستهداف مناطق مدنية في كييڤ، مشيدا «ببطولة» الأوكرانيين ومؤكدا أن جنوده «يفعلون ما بوسعهم للدفاع عن البلاد. وقال «بدأوا قصف أحياء مدنية وهذا يذكرنا بالهجوم النازي عام 1941»، مستخدما اللغة الروسية لهذه الجملة.



وأكد زيلينسكي في خطابه، أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تكفي لوقف عدوانها ضد أوكرانيا، حيث لاتزال أقوى قوى العالم تراقب حربنا من بعيد.



وقال: ندافع عن بلدنا بمفردنا، وتراقب أقوى قوى العالم من بعيد، هل أقنعت عقوبات الأمس روسيا؟.. نسمع في سمائنا ونرى على أرضنا أن هذا لا يكفي.



وتابع أن التضامن والقتال بجانب الأوكرانيين فقط هو الذي يمكنه الحفاظ على حريتنا وحماية الدولة، مؤكدا أن قوات جيشه وحرس الحدود والحرس الوطني والشرطة والمخابرات وقوات الدفاع الإقليمي يؤدون مهامهم إلى أقصى حد.



من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن العاصمة كييڤ تعرضت لغارات روسية «مروعة» تشبه الغارات التي شنتها ألمانيا النازية على المدينة.



وكتب كوليبا على تويتر: «ضربات صاروخية روسية مروعة على كييڤ».



وتابع يقول إن «آخر مرة شهدت عاصمتنا مثل عمليات القصف تلك كانت في عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية. وتمكنت أوكرانيا من دحر هذا الشر في ذلك الحين وستهزمه هذه المرة أيضا».



ودعا كوليبا مجددا إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين، داعيا الدول إلى قطع العلاقات مع موسكو و«طرد روسيا من كل مكان».



وكتب: «أوقفوا بوتين. اعزلوا روسيا».



هذا وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يتزعزع وأنها ستواصل تقديم المساعدة الدفاعية لها فيما وصف العملية العسكرية التي بدأتها موسكو ضد كييڤ بأنها «لا أساس لها وغير مبررة».



وقالت وزارة الدفاع الأميركية (پنتاغون) إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين أوستن ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مساء الخميس.



وذكر المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان أن أوستن «أوضح أن دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها لا يتزعزع وأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة الدفاعية لأوكرانيا».



وأضاف البيان أن أوستن وريزنيكوف أعربا عن التزامهما «بمواصلة تنسيقهما الوثيق خلال هذا الصراع الذي خلقته روسيا وحدها».



وفي بيان منفصل قال كيربي إن أوستن شارك «لأول مرة» في مؤتمر عبر الهاتف مع نظرائه بمجموعة دول بوخارست التسعة (بي-9).



وأضاف أن «أوستن أكد أن واشنطن تقف متحدة مع حلفائها وشركائها لدعم أوكرانيا وردع العدوان على شمال الأطلسي (ناتو) مع تجنب الصراع مع روسيا».



وأشار أوستن إلى أنه «في مواجهة العدوان الروسي نشرت الولايات المتحدة 15000 جندي إضافي في الأيام والأسابيع الأخيرة ولديها الآن أكثر من 90 ألف جندي أميركي في أوروبا»، مضيفا «لقد أعدنا تمركز قوات أخرى داخل أوروبا لطمأنة حلفائنا وردع العدوان الروسي ضد الناتو».



ودعا أوستن الحلفاء في (ناتو) إلى «النظر في مساهمات إضافية لتعزيز الموقف الدفاعي للحلف وتعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي» كما دعا الحلفاء إلى «فرض تكاليف على روسيا لشنها حربا متهورة باختيارها وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي».



وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول «هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر ضد أوكرانيا».



وأضاف البيان أن بلينكن شكر غوتيريس على «التزام الأمم المتحدة تقديم مساعدات في أوكرانيا على الرغم من الظروف الخطيرة والصعبة للغاية»، لافتا الى أن «بلينكن شدد على أهمية ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني».



من ناحية أخرى، كلف الرئيس الأميركي جو بايدن وزارة الأمن الداخلي بتنسيق «جهود التأهب والاستجابة المحلية المتعلقة بالأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا».



وقالت الوزارة في بيان «بينما لا توجد تهديدات محددة للوطن في هذا الوقت فإننا نتخذ الخطوات المناسبة لضمان تنسيق الجهود الفيدرالية إذا دعت الحاجة إلى ذلك».



ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحافيين «نشعر بغضب إزاء تقارير موثوقة تفيد بأن الجنود الروس يحتجزون حاليا موظفي منشآت تشرنوبل (النووية) رهائن».



ووصفت ذلك بأنه «غير قانوني وخطير»، مشيرة إلى أنه «يمكن أن يؤثر على جهود الخدمات المدنية المطلوبة للحفاظ على مرافق النفايات النووية وحمايتها.انه أمر مثير للقلق بشكل لا يصدق ومقلق للغاية. نحن ندينه ونطالب بالإفراج عنهم».