هنأ محافظ حولي علي الأصفر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي كافة وسكان محافظة حولي بشكل خاص، وذلك بمناسبة الاعياد الوطنية لدولة الكويت العزيزة.

وقال اننا نستذكر خلال هذه الأيام وبكل فخر واعتزاز تضحيات الشعب الكويتي الكريم والحرص على تمسكه بقيادته الحكيمة والتي لاتزال تقود سفينة الوطن منذ أكثر من 300 عام بقيادة أسرة الصباح الكريمة، مستحضراً جهود شباب وشابات الكويت المخلصين بمكافحة العدوان الذين شكلوا أفضل صورة في حب الوطن.

وأكد على التمسك بأمن الوطن الغالي والسعي على تلبية احتياجات المواطنين والاخذ بملاحظاتهم بما ينفع هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت العزيزة وشعبها الكريم تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.