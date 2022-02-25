حسين السليطين: أسعار التذاكر ارتفعت 50%.. وتعود إلى طبيعتها من 6 مارس



باهي أحمد



كشف عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة الاعلامية في اتحاد مكاتب السياحة والسفر حسين السليطين أن معدلات الاقبال على السفر ارتفعت بنسبة تصل إلى 100% خلال فترة الأعياد الوطنية مقارنة بالشهر الماضي.



وأضاف السليطين، في تصريح لـ «الأنباء»، أن أسعار تذاكر السفر على معظم الوجهات شهدت زيادة بنسب وصلت إلى 50%، حيث وصلت أسعار التذاكر إلى دبي لما يزيد على 180 دينارا، كما شهدت أسعار تذاكر اسطنبول ارتفاعا كبيرا لتصل هي الأخرى إلى ما يزيد على 200 دينار وهما الوجهتان الأكثر طلبا على السفر من الكويت.



وأوضح أن تيبليسي تشهد إقبالا كبيرا خلال عطلة الأعياد الوطنية الحالية، بعد نفاد معظم المقاعد المغادرة إلى دبي واسطنبول، كما شهدت الاقبال على رحلات العمرة والسفر إلى القاهرة ولندن اقبالا متزايدا، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بتعديل القوانين الخاصة بسفر المحصنين وغير المحصنين.



وأضاف السليطين أن أسعار التذاكر ستعود إلى طبيعتها عقب انتهاء العطلة، إذ من المتوقع أن تهبط بعد يوم 6 مارس لتعود إلى طبيعتها لذلك من يرغب السفر للوجهات الأكثر طلبا فسيجد أسعار تذاكر وجهات مثل دبي واسطنبول بمستويات دون 100 دينار عقب انتهاء عطلة الأعياد الوطنية.