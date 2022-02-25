قالت مصادر أوروبية إن ألمانيا وإيطاليا تعارضان فصل روسيا عن نظام "سويفت" العالمي للبنوك.

وواجه الاتحاد الأوروبي احتجاجات غاضبة من كييف حيث بدا زعماء أوروبا مستعدين للتراجع عن فرض عقوبات ربما تكون الأكثر ضررًا على روسيا، حتى عندما كان الكرملين يسيطر على أوكرانيا عبر البر والجو والبحر.

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، عن غضبه حيث من المرجح أن يتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قرارًا ضد منع روسيا من نظام المدفوعات الدولي "سويفت" الذي تتلقى من خلاله العملات الأجنبية.

مع ارتفاع الأسعار، حذر كوليبا من أن السياسيين الأوروبيين والأميركيين سوف "تلطخ أيديهم بالدماء" إذا فشلوا في فرض أكبر الخسائر على موسكو من خلال حظر روسيا عن ما يسمى بنظام المدفوعات السريع "سويفت".

وكتب على تويتر: "لن أكون دبلوماسياً في هذا الشأن، كل من يشك الآن في ما إذا كان يجب حظر روسيا من Swift يجب أن يفهم أن أيديهم ستكون ملطخة بدماء الرجال والنساء والأطفال الأوكرانيين الأبرياء".

يتم استخدام شبكة "سويفت" من قبل أكثر من 11000 مؤسسة مالية لإرسال أوامر دفع آمنة وهي مفتاح لنقل الأموال لقطاع النفط والغاز في روسيا.

يُقال إن إزالة روسيا من النظام سيجعل من شبه المستحيل على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، مع عواقب على كل من قطاع النفط والغاز في البلاد وعملائها الأوروبيين.

يعتقد عدد من الدول الأعضاء أنه لا يوجد شيء يمكن كسبه من الانتظار.

خلال مكالمة مع المستشار الألماني ، حث رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون ، أولاف شولتز ، الحلفاء على الرد بأقسى الإجراءات ، محذرًا من أن "التقاعس الغربي أو عدم رد الفعل سيكون له عواقب لا يمكن تصورها".

وقالت مصادر بريطانية إن جونسون لعب دورًا رئيسيًا للزعماء لسحب وصول روسيا إلى سويفت خلال خطابه في مجموعة السبع أمام زعماء العالم الآخرين. كان جاستن ترودو من كندا الزعيم الآخر الوحيد الذي أعرب عن دعمه لإيجاد طريقة لفرض الحظر.

وقال المتحدث باسم جونسون: "في سويفت، أعتقد أننا جميعًا ندرك أنه شيء يجب القيام به بالاشتراك مع حلفائنا الرئيسيين ولن يكون ناجحًا إلا إذا أمكن تحقيق ذلك كما يجب".