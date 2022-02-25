قالت وكالة السياحة الروسية إن 150 ألف سائح موجودون على أراضينا بسبب إغلاق المطارات.

يأتي هذا بعد إلغاء وتأجيل 160 رحلة اليوم من مطارات موسكو الرئيسية، بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وامتناع بعض الشركات عن المرور بالأجواء التي تشهد اشتباكات عسكرية.

من بين الوجهات التي تم إلغاء الرحلات الجوية إليها روستوف أون دون وكراسنودار وسوتشي وأنابا وسيمفيروبول وفولجوجراد وأستراخان.

وتم تعليق تشغيل 12 مطارًا في المدن الجنوبية لروسيا مؤقتًا، وتحديداً في روستوف أون دون، كراسنودار، أنابا، جيلندجيك، إليستا، ستافروبول، بيلغورود، بريانسك ، أوريل، كورسك، فورونيج، وسيمفيروبول، بحسب وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية.

وتعمل شركات الطيران وشركات التأجير التي تسيطر على طائرات ركاب بمليارات الدولارات على وضع خطط طوارئ لتجميد الأعمال مع روسيا إذا تحولت المواجهة على الحدود الأوكرانية إلى صراع عسكري.

وحشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود جارتها أوكرانيا فيما قام الغرب بفرض عقوبات شديدة.

يشعر رؤساء شركات الطيران بالقلق من تأثير ذلك على التعاملات مع الشركات الروسية. يمكن للعقوبات أن تعطل المدفوعات لشركات التأجير ، وأي تحرك انتقامي من قبل موسكو لتقييد الوصول إلى المجال الجوي الروسي قد يؤدي إلى فوضى في التجارة بين الشرق والغرب.

وقال مصدر غربي مشارك في وضع السيناريوهات "نتوقع رد روسي غير متماثل" مضيفا أنه من غير المرجح أن يقيد الغرب مجاله الجوي أولا.