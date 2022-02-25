أوقفت الأسهم اليابانية سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات اليوم الجمعة بدعم من أسهم التكنولوجيا ذات الثقل وبعد انتعاش كبير في وول ستريت خلال الليل.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 1.95%، ليغلق عند 26476.50 نقطة، لكنه تراجع 2.3%، هذا الأسبوع.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1%، إلى 1876.24 نقطة لكنه تراجع 2.5%، خلال الأسبوع.

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد خلال الليل يقودها صعود مؤشر ناسداك 3%، بعدما كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقوبات جديدة قاسية على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الارتفاعات، فصعد سهم طوكيو إلكترون 5.79% وأدفانتست 7.71 %. وزادت سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 5.56 بالمئة.

وارتفع سهم شركة خدمات المنصات الطبية إم3 بنسبة 5.37%.

وهبطت أسهم البنوك وشركات التأمين 2.21 و3.27% على التوالي بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل.