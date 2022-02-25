توقع محللون أن تواصل أسعار الغذاء العالمية ارتفاعها بصورة أكبر بعدما هددت الهجمات الروسية على أوكرانيا سلاسل الإمدادات، مما دفع أسعار أسواق السلع إلى أعلى مستوياتها في سنوات.

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، تشكل روسيا وأكرانيا معًا ثلث صادرات القمح عالميًا، وخمس مبيعات الذرة و 80% من صادرات زيت دوار الشمس.

وتسببت الهجمات الروسية في فرض حظر على كل السفن التجارية في بحر آزوف وإغلاق الموانئ الأوكرانية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، أكد محللون أن حوالي 90% من صادرات الحبوب الأوكرانية يتم نقلها عن طريق البحر ومن المتوقع أن يؤدي الاضطراب الحالي إلى إحداث فوضى في تدفقات الإمدادات الغذائية.

وقالت "هيليما كروفت" المحللة في "أر بي سي" إن انقطاع الإمدادات والاندفاع لإيجاد مصادر بديلة للحبوب سيؤثر سلبًا على سلاسل التوريد التي تكافح بالفعل مع ارتفاع الطلب والأسعار بفعل ضعف المحاصيل في الدول المصدرة الرئيسية مثل كندا.

وأضافت: "خطر تضخم أسعار المواد الغذائية الناجم عن هذا الصراع يبدو حادًا".

وقال "كلايف بلاك" المحلل في شركة شور كابيتال Shore Capital للسمسرة: "الأحداث الحالية في أوكرانيا تقودنا بالتأكيد إلى التفكير في سلسلة التوريد وتوقعات التضخم بقلق متزايد".