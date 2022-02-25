توقعت "ريستاد إنيرجي" ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 130 دولارًا للبرميل بفعل الغزو الروسي الأوكراني، الأمر الذي يضغط على المستهلكين.

وقال "جاراند ريستاد" المدير التنفيذي للشركة في مذكرة نقلتها وكالة "بلومبرج" إن الصراع يهدد في الوقت الحالي مليون برميل يوميًا من الخام الذي يتم نقله عبر البحر الأسود وأوكرانيا، مؤكدًا أن الاضطرابات طويلة الأجل قد تكون أشد وطأة.

وأضاف: "الحقيقة هي أن الأسعار المرتفعة بشكل كبير تلوح في الأفق في أوروبا وخارجها".

وشدد "ريستاد" على أنه بالرغم أن الحظر التام لصادرات الغاز من روسيا مسألة غير محتملة، لكن الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه من أوكرانيا ويشكل 8% من الإمدادات الأوروبية هو ما يواجه خطرًا كبيرًا.

وبدأت روسيا غزو أوكرانيا أمس الخميس الأمر الذي دفع عددا من قوى الغرب لفرض عقوبات على موسكو، كما أدى إلى صعود حاد لأسعار النفط إذ تجاوز خام "برنت" 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014 حتى وصل إلى مستوى 105 دولارات.