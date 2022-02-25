حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم، ومنها 1.5 مليار درهم مبايعات عقارية.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 220 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 1.1 مليار درهم و190 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 406 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 536 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 477 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جبل على الصناعية الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة العوير الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 130.4 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 40.32 مليون درهم و46 رهن فلل وشقق بقيمة 90.14 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 17 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 18.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 4 ملايين درهم.