الأعياد الوطنية مناسبات عزيزة على قلوب الجميع، تتجلى فيها أصدق معاني الحب والإخلاص للوطن، حيث يستذكر الكبار والصغار تضحيات الآباء والأجداد ودفاعهم عن ثراه وردهم لكيد المعتدين عليه، وغرس هذه الفضائل في نفوس النشء ضرورة لكي تترسخ القيم الحميدة لديهم منذ نعومة أظافرهم.

وضمن هذا الإطار، أبدعت الطفلة جنى صالح الأثري في حبها لوطنها الكويت، واحتفلت بذكرى عيدي الاستقلال والتحرير على طريقتها الخاصة الجميلة، فأجادت أناملها الصغيرة لوحة فنية فاضت بمشاعرها الجياشة نحو بلدها، والتي عبرت عنها بعفوية وتلقائية على الورق مستخدمة الألوان الزاهية تعبيرا عن فرحتها بالمناسبة.