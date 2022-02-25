حنان عبد المعبود

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» عن أن «الصحة» مقبلة على تغيير كبير في أغلب المناصب العليا في ظل استحداث مناصب جديدة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، والتي بدأت باستحداث جهاز المسؤولية الطبية وتعيين د.سلمان الصباح رئيسا له، وألحقه وزير الصحة بعدة قرارات لتعيين عدد من رؤساء الهيئات الطبية بالمستشفيات والمراكز التخصصية حيث بينت المصادر أنهم سيحلون محل منصب نائب مدير المستشفى حيث تم إلغاؤه في الهيكل الجديد، مؤكدة أن رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى سينوب عن مديره حال تمتعه بإجازة.



وذكرت مصادر رفيعة المستوى أن الخطوة التي يجري الإعداد لها في الوقت الحالي هي اعتماد وتسمية الوكلاء المساعدين، خاصة بعد استحداث ودمج بعض القطاعات، إضافة إلى خلو بعض مواقع الوكلاء بعد انتهاء فترة المرسوم الخاص بهم دون تجديد، وكذلك استحداث عدد من الإدارات المركزية الجديدة ونقل تبعية إدارات أخرى إلى وكلاء مساعدين.