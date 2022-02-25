بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن تنظيم برنامج تدريبي حول «قانون العمل الكويتي» وذلك لتعريف الباحثين عن عمل من حديثي التخرج والراغبين في العمل بالقطاع الخاص بالحقوق والواجبات لكل من الموظف وأصحاب العمل.



وقالت الهيئة إن برنامج «قانون العمل الكويتي» يساعد ويرشد الباحث لمعرفة أهم المفاهيم الأساسية للقانون، موضحة أن هذه الدورات مقدمة بالمجان، لمن لديه الرغبة في التسجيل وفق الضوابط والشروط التي تقدمها الهيئة، مشيرة الى منح المشاركين شهادة معتمدة من الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في نهاية البرنامج التدريبي.



وعن شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي للطلبة، أوضحت الهيئة أنها كالآتي:



٭ أن يكون مسجلا في الهيئة العامة للقوى العاملة.



٭ تنطبق عليه شروط استحقاق مكافأة الخريجين.



ويتم التسجيل آليا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 06 مارس حتى السبت 12 منه على الرابط التالي: www.manpower.gov.kw، وتبدأ الدورة يوم الثلاثاء 15 مارس وحتى يوم الاثنين 28 منه، موضحة أن التسجيل بالدورة لا يعني القبول النهائي، حتى يتم اعتماد المشاركين من قبل المختصين.