أشاد وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول اليوم بالنهضة الشاملة والإنجازات الراسخة التي حققتها الكويت على مدى ستة عقود، مثمنا وقفاتها التاريخية تجاه مختلف القضايا العربية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشبول لـ «كونا» هنأ خلاله صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة حلول ذكرى الأعياد الوطنية.

وقال الشبول إن نهضة الكويت وإنجازاتها وجهودها التي تحققت على مدى أكثر من ستة عقود جعلها «علامة فارقة في محيطنا والعالم ما أكسبها احترام الجميع»، مشيدا بسعي الكويت الدؤوب وحرصها الكبير على تجاوز التحديات التي تمر بها المنطقة إحقاقا للعدالة والتنمية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية الأردنية - الكويتية أكد الشبول تميز العلاقات التي تعد «أنموذجا» يحتذى في العلاقات العربية، مشددا على حرص البلدين المشترك نحو تطوير العلاقات في مختلف المجالات.

كما أكد السعي المشترك لإبقاء هذه العلاقات في إطارها المتميز ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.