حققت الجدة الأردنية عالية الرشق (81 عاما) شهرة كبيرة على منصة تشارك التسجيلات المصورة (تيك توك) التي أصبحت تستخدمها بشكل كبير لنشر آرائها التي لا تخلو من حكمة السنين ومعلومات مفيدة، لا سيما للشباب والفتيات.

وزاد عدد متابعيها على المنصة ليصلوا مئات الألوف حاليا. عملا بمقولة ‘رُب ضارة نافعة‘ كانت أول معرفة للجدة عالية بمنصة تيك توك أثناء فترة الإغلاق لمنع تفشي جائحة كورونا في المملكة الأردنية، حيث أقنعتها حفيدتها باستخدام المنصة للتخلص من الملل الذي تعانيه بسبب عدم السماح بالخروج من البيت.

ومنذ ذلك الوقت نما متابعو الجدة عالية حتى بلغوا أكثر من 222 ألفا تقدم لهم نصائح وتتبادل معهم المشورة ويتشاركون معا موضوعات تتراوح بين الطهي والاهتمام بالحدائق والعلاقات وغيرها.

ورغم أنها أم لسبعة أبناء وجدة لعدد 34 حفيدا وجدة لآباء وأمهات 4 من أحفاد الأبناء فإن المؤثرة عالية الرشق تعتبر كل متابعيها أحفادا لها وتقول "كلهم بقولوا لي تيتا، بعدين أنا محظوظة كتير كتير اللي عندي أحفاد حول العالم".