توصل باحثون صينيون فى جامعة "نانجينج" في العاصمة بكين، فى دراسة جديدة، إلى أن السمنة قد تؤثر سلبًا على وظائف الكلى لدى الأشخاص المصابين بداء السكر من النمط الثانى، وخاصة عند النساء.

وأشار الباحثون إلى أن اعتلال الكلية السكري، أو تدهور وظائف الكلى لدى مرضى السكر، ينجم عن ارتفاع مستوى السكر فى الدم .. يأتى ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه شخص من بين كل ثلاثة بالغين مصابين بالسكر من مرض مزمن فى الكلى، حيث تعد أمراض الكلى تاسع سبب رئيسى للوفاة فى الولايات المتحدة .. وتتطور أمراض الكلى مع مرور الوقت إلى المرحلة النهائية، وغالبًا ما يحتاج الأشخاص المصابون بمرض الكلى في مراحله الأخيرة إلى زراعة الكلى للبقاء على قيد الحياة.

تسلط الدراسة الحالية الضوء على كيفية مساهمة السمنة في حدوث وتطور اعتلال الكلية السكري لدى الأشخاص المصابين بمرض السكر النمط الثانى، وخاصة بالنسبة للنساء .. قد لا تكون إدارة ضغط الدم وسكر الدم كافية لإبطاء تقدم المرض الكلوي في مراحله الأخيرة، حيث تُظهر الدراسة الحالية مدى أهمية إدارة وزن مرضى السكر أيضًا..

وفى هذه الدراسة، حلل الباحثون بيانات مؤشر كتلة الجسم من 158،284 بالغًا من شرق آسيا من مشروع "BioBank Japan roject ".. حيث أظهرت الدلائل الجينية أن ارتفاع مستويات مؤشر كتلة الجسم كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بمرض الكلى السكري وانخفاض مستويات معدل ترشيح الكلى لدى 3,972 شخصًا مصابًا بمرض السكر النمط الثانى.

ولم يكن مؤشر كتلة الجسم مرتبطًا سببيًا بزيادة مستويات البروتين في البول. وكانت النساء المصابات بالسمنة، ومرض السكر من النمط الثانى أكثر عرضة للإصابة بمرض الكلى السكري من الرجال.

وقال الباحثون إن مرضى السكر والسمنة يجب أن يخضعوا لفحص الكلى في كثير من الأحيان لأنهم معرضون لخطر كبير، وبينما لا يوجد علاج لأمراض الكلى المزمنة، فإن الإكتشاف المبكر وعلاج السمنة يمكن أن يبطئ من تقدم مرض الكلى في نهاية المرحلة.