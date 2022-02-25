قررت السلطات البريطانية أن الطلبة المراهقين/ الذين يفشلون في اجتياز اختبارات الرياضيات واللغة الإنجليزية يمكن أن يتم منعهم من الحصول على قروض لدخول الجامعات وذلك بموجب خطط حكومية جديدة.

وتدرس حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون استحداث متطلبات للطلبة لاجتياز اختبارات "المستوى الرابع" في شهادة "جي اس سي اي" التي يتقدم لها الطلبة في سن 16 عاما، من أجل الحصول على تمويل الطلبة. وهناك مقترح بديل يمكن أن يطالب بدرجتي "اي" على الأقل في أي اختبار للمستوى الأول "ايه"، والذي يتم التقدم له في سن 18 عاما.

وسيتم إعفاء الطلبة البالغين من هذا الطلب. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة التعليم قولها في بيان بالبريد الإلكتروني إن الإجراءات هي جزء من سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى "ضمان عدم دفع الطلبة إلى التعليم العالي وهم غير مستعدين وللسيطرة على أعداد الطلبة، لكي لا يتم تحفيز نمو دورات دراسية ضعيفة المستوى ومنخفضة التكلفة".