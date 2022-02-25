قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية اريك أدامز إنه يرغب في أن تتحرك المدينة في الأسابيع المقبلة صوب إنهاء مطلب تقديم ما يثبت تلقي التطعيم من أجل دخول المطاعم والمرافق المغلقة الأخرى.

كانت المدينة قد بدأت سياسة اللقاح، التي تعرف أيضا باسم "مفتاح مدينة نيويورك"، في الخريف الماضي، بمطالبة السكان بتقديم ما يثب تلقي جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لكوفيد19- من أجل حضور معظم الأنشطة التي تقام في أماكن مغلقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أدامز قوله إنه سوف يستمر في "اتباع القواعد العلمية " في اتخاذ قرار إنهاء ما يسمى بجواز مرور اللقاح. وأضاف أنه لا يرغب في التحرك بشكل مبكر، إلا أنه يتطلع إلى التخلص من مطلب اللقاحات مع اقتراب المدينة من العودة إلى الحياة الطبيعية.