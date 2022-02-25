أعربت المطربة سميرة سعيد عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع أغنيتها "ما استريحتش" التي طرحتها على قناتها الرسمية على "يوتيوب"

جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي وكتبت مقطع من مطلع الأغنية :"ما استريحتش معاه ولا شفت وياه يوم عدل".

وحظيت الأغنية بتفاعل من المتابعين ، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و97 ألفا و274 بعد 8 أيام من طرحها.

وكانت الديفا سميرة سعيد طرحت الأغنية الأسبوع الماضي، وهي سادس أغاني ألبومها "إنسان آلي"، كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.

يذكر أن آخر أغاني الديفا سميرة سعيد كانت "الوقت الحلو" وهي خامس أغاني الألبوم، الذي قررت أن تطرح أغانيه على فترات متقاربة، كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب.