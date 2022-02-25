بيروت - داود رمال

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وفدا من مجلس الوزراء العرب ضم: رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائري القاضي عبد الرشيد طبي، ووزير العدل الفلسطيني القاضي محمد فهاد الشلالدة، ووزير العدل في حكومة إقليم كردستان القاضي فرست أحمد، وذلك في حضور وزير العدل القاضي هنري خوري، والسفير الجزائري في لبنان عبد الكريم الركابي، والسفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس الوزراء العرب السفير عبدالرحمن الصلح، ومستشار رئيس اقليم كردستان العراق غازي صبرا، ونائب سفير الجامعة العربية في بيروت يوسف السبعاوي.

وأوضح أعضاء الوفد أن أسباب الزيارة هي اقامة حفل تكريمي غدا، لمنح الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في الوطن العربي بمجال القانون والقضاء لثلاثة فائزين.

وتحدث الوزير طبي معربا عن سروره والوفد لوجودهم في لبنان، شاكرا للرئيس عون استقباله، ونقل تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والشعب الجزائري لرئيس الجمهورية وللبنان مع التمنيات بالرخاء والاستقرار، فيما شدد باقي أعضاء الوفد على الاهمية التي يولونها للبنان والمحبة التي يحتلها والشعب اللبناني في قلوب شعوب دولهم، وأملوا ان تنجلي غيمة المشاكل فوق لبنان ليعود الى حيويته وصورته المشرقة.

ورد عون مرحبا بالوفد في بيروت التي تفتح أبوابها للجميع وبخاصة للاشقاء العرب، ومشددا على رغبة لبنان الكاملة في التعاون مع الدول العربية، والتضامن في كل المواضيع التي تساعد على تطوير وتعزيز القوانين وتوحيد التشريعات في هذه الدول، متمنيا للوفد النجاح في مشاريعه والعمل الذي يقوم به من اجل اعلاء روحية القانون واستقلاليته، متمنيا أن يساهم الوفد، من خلال إمكاناته وقدراته، في التخفيف من حدة المشاكل التي قد تطرأ في بعض الاحيان بين الاشقاء العرب ومنعها من التطور الى ما لا يرغب به احد.

وأشاد عون بالجهد الذي يقوم به مجلس وزراء العدل العرب لتعزيز البحث العلمي، مثنيا على اختيار بيروت، «أم الشرائع»، مكانا لإقامة الحفل التكريمي وهي التي تحتضن مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ومؤكدا على ان هذا الحدث دليل جديد على الإيمان بلبنان من قبل أشقائه، بقدرته على تجاوز الصعوبات التي تعترض طريقه، كما فعل طوال تاريخه القديم والمعاصر.

الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مهنئا بذكرى التأسيس للمملكة، قال فيها:

جلالة الأخ الملك سلمان بن عبدالعزيز.. خادم الحرمين الشريفين

​فيما تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى التأسيس، يطيب لي ان ابعث لجلالتكم بأصدق عبارات التهنئة القلبية، راجيا من الله عز وجل أن يعيدها الله عليكم، وعلى الشعب السعودي الشقيق بالخير والبركات.

​ان هذه الذكرى التي تحتفلون فيها، كما أكدتم، بتاريخ دولة وتلاحم شعب والصمود أمام كل التحديات والتطلع للمستقبل، تبقى عنوانا لمحطات مشرقة عديدة في تاريخ المملكة التي تمكنت برؤيتها وجهودها من حجز موقع متقدم لها بين الدول العصرية الساعية الى رحابة الآفاق، وهي التي لم تدخر يوما جهدا للدفاع عن القضايا الإنسانية والعربية المحقة، وللمحافظة على الكلمة العربية الموحدة رغم كل الظروف التي شهدتها المنطقة.

​ان لبنان الذي يقدر للمملكة، دولة وشعبا، وقوفها الدائم الى جانبه ويتطلع الى ما يعود بالصفاء على العلاقات الثنائية لما فيه خير الشعبين الشقيقين، يعرب عن أمله في ان يمدكم الله بموفور القدرة لتتمكنوا من الاستمرار في قيادة بلادكم على طريق التقدم والسؤدد.

كما أبرق رئيس الجمهورية الى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مشددا على أهمية هذه المناسبة، ومعتبرا إياها احدى المحطات المضيئة في تاريخ المملكة التي واجهت التحديات في سبيل بناء غد مشرق.