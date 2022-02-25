أكدت الفنانة المصرية نيللي كريم خوض المنافسة في رمضان المقبل من خلال مسلسل (فاتن أمل حربي)، مشيرة إلى أنها تواصل تصوير المسلسل ليكون جاهزاً للعرض خلال رمضان.

وقالت نيللي كريم - في تصريح صحفي إنها متفائلة بالعمل الذي ينتمي للدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفي والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التي تهم المرأة.

وأشارت إلى أنها تجسد دور أم مطلقة تدخل في صراعات مع حماتها على حضانة ابنتيها، وذلك عندما ترغب بالزواج مرة أخرى، لافتة إلى تجاوز عدد من الصعوبات التى واجهت العمل وأدت لوقف تصويره.

وأكدت كريم العودة إلى موقع التصوير، مع جدول زمني للانتهاء من التصوير، مع مضاعفة الجهد حتى نتمكن من تعويض وقت التوقف.

وتظهر نيللي كريم فى مراحل عمرية مختلفة خلال الأحداث، وتجسد دور موظفة بالشهر العقاري وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل، ويظهر الفنان شريف سلامة خلال الأحداث بدور زوجها، ويحدث انفصال بينهما بعد إنجابهما طفلين وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك.

ويشارك في بطولة المسلسل هالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، ومحمد ثروت، وجيلان علاء وفادية عبد الغنى وإخراج ماندو العدل.