أعلنت ميتا إطلاق Facebook Reels في أكثر من 150 دولة لمنشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم لتنمية مجتمعاتهم.

كما أشارت في بيان اليوم إلى توسيع اختبارات الإعلانات المتراكبة، بدءاً بإعلانات البانر والملصقات، لمساعدة منشئي المحتوى على كسب المال من Facebook Reels.

وفقا لميتا يمثل الفيديو الآن ما يقرب من نصف الوقت الذي يقضيه الأشخاص على فيسبوك وإنستجرام، وReels هي نمط المحتوى الأسرع نمواً لدى المنصة حتى الآن.

وقالت المنصة: نحن نركز على جعل Reels أفضل طريقة للمبدعين ليتم اكتشافهم، والتواصل مع جمهورهم، وكسب المال. نريد أيضاً أن نجعل من الممتع والسهل على الأشخاص العثور على المحتوى الترفيهي وذي الصلة ومشاركته.

وذكرت ميتا أنها تتيح مجموعة متنوعة من الفرص للمبدعين لكسب المال من الـReels الخاصة بهم، يدفع برنامج مكافآت Reels Play، وهو جزء من استثمار منشئي المحتوى البالغ مليار دولار، للمبدعين المؤهلين ما يصل إلى 35,000 دولار شهرياً استناداً إلى مشاهدات Facebook Reels المؤهلة الخاصة بهم.

كما أعلنت ميتا إطلاق عناصر تحكم تناسب العلامات التجارية، بما في ذلك قوائم الناشرين، وقوائم الحظر، وفلاتر المخزون، وتقارير التسليم لإعلانات البانر والملصقات في Facebook Reels في كل منطقة تتوفر فيها، مما يمنح المعلنين مزيداً من التحكم في كيفية ظهور إعلاناتهم في الأماكن التي لا يعتبرونها مناسبة لعلامتهم التجارية أو حملتهم.

وتختبر ميتا إعلانات الشاشة الكاملة والغامرة ما بين Reels Facebook منذ أكتوبر من العام الماضي، وستطرحها في المزيد من الأماكن في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة.