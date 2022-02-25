كشف باحثون أمريكيون عن وجود جزئيات بروتينية معينة هى المسئولة عن تحسين اداء الرئة لدى الاشخاص الذين يعانون من أزمات الحساسية الصدرية وحساسية الطعام.

وكشفت الدراسة البحثية التى أجراها باحثون فى قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب بجامعة انديانا ونشرت نتائجه فى مجلة "ساينس ايمونولوجى" ان حساسية الخلايا الرئوية تقل كثيرا مع عدم وجود نوع من الجزيئات البروتينة التى تعرف باسم "سيتوكين" والاسم العلمى لها "انترليوكين-9" والتى تكون مسئولة عن عمل الخلايا المناعية للرئة بالإضافة إلى تحديد أنواع الانزيمات والبروتينات الاخرى المطلوبة لنمو الالتهابات الرئوية المسببة للحساسية الصدرية.

وأشار الدكتور مارك كابلان، رئيس قسم الميكروبيولوجى والمناعة والمشرف على البحث الطبى، إلى أن اكتشاف هذه الجزيئات البروتينية وتأثيرها على عمل الخلايا المناعية للرئة سيساهم كثيرا فى تطوير الأبحاث التى تبحث عن علاج لحالات الربو وغيرها من الالتهابات الرئوية وخاصة التى تسببها الإصابات المحمولة جوا.

يشار إلى أن الملايين حول العالم يعانون من أمراض الحساسية الصدرية وخاصة بين الأطفال وتختلف الأعراض من شخص الى اخر وفقا لعوامل كثيرة ، وتتراوح ما بين خفيفة إلى حادة، وتشمل هذه الأعراض: صعوبة في التنفس، حيث تنقبض العضلات التي تحيط بأنابيب القصبة الهوائية وتؤدي إلى ضيق مجاري الهواء، مما يعيق التدفق الطبيعي للهواء.ولا توجد علاجات محددة حتى الان لازمات الحساسية الصدرية غير بخاخات الكورتيزون والعلاجات المناعية.