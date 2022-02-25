أضاف تطبيق متريبورت الذي يرصد كافة البيانات الكمية الخاصة بالمستخدم ويجمعها في مكان واحد، حيث يتضمن عدة خصائص جديدة مثل متابعة الحالة المزاجية للمستخدم والأدوية التي يتناولها وكتابة يومياته. كما أن التطبيق يحفظ كل هذه البيانات على الجهاز الخاص بالمستخدم لحماية الخصوصية، مع قيامه بالربط بين البيانات واستنباط العلاقات بينها بهدف مساعدة المستخدم لكي يكون في حالة أفضل.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه من خلال حساب عدد السعرات الحرارية التي استهلكها المستخدم وعدد الخطوات التي قطعها وقياس حالته المزاجية وضبط مشترياته وقياس فترات النوم وحساب مدى تمريناته الرياضية، يسهل التطبيق القياس الكمي لحركة المستخدم بشكل عام اعتمادا على أجهزة الكمبيوتر أو الساعات الذكية وغيرها من الأجهزة التي تقوم بجزء كبير من العمل نيابة عن المستخدم نفسه.

ويستطيع تطبيق متريبورت الإجابة على العديد من الأسئلة اعتمادا على تحليل ومعالجة البيانات الشخصية للمستخدم مثل هل تؤثر الدورة الشهرية على درجة الشعور بالألم عند الجري؟ وهل تؤثر الحالة المزاجية على كمية الأكل؟ وهل هناك علاقة بين كمية القهوة التي يشربها المستخدم أو فترة المشي على جودة النوم؟

في الوقت نفسه رفضت شركة متريبورت السويسرية الناشئة استخدام تقنيات التتبع في التطبيق، مع تخزين كل البيانات على الجهاز الخاص بالمستخدم بحيث لا يمكن لأي طرف آخر بما في ذلك مطوري التطبيق نفسه الوصول إلى هذه البيانات. في الوقت نفسه فإن الشركة توفر خدمة مميزة خاصة تتيح للمستخدمين تخزين بياناتهم على أجهزة الخادم الخاصة بها.