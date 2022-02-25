تواصل شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية جني ثمار لقاحها المضاد لكوفيد.19- وأعلنت مودرنا أنها حققت خلال الربع الأخير من عام 2021 صافي أرباح بقيمة 9ر4 مليار دولار.

وخلال العام المالي الماضي، سجلت الشركة فائضا بلغ 2ر12 مليار دولار، رغم تسجيل خسائر قدرها 747 مليون دولار في العام السابق عليه بسبب تكاليف الأبحاث والتطوير المرتفعة.

وبشكل عام، أدى الطلب المرتفع على لقاح مودرنا المضاد لكوفيد19- إلى تحقيق إيرادات بلغت 5ر18 مليار دولار لعام 2021، مقارنة بـ 803 ملايين دولار في العام السابق عليه.

وبلغت قيمة اتفاقيات الشراء التي وقعت عليها مودرنا لعام 2022 نحو 19 مليار دولار، مقارنة بـ 5ر18 مليارا في توقعات سابقة تعود لكانون

الثاني/ يناير الماضي. وتحتفظ الشركة بخيارات توقيع إضافية بما يصل إلى 3 مليارات دولار.

وعلى سبيل المقارنة، تتوقع شركة فايزر الأمريكية المنافسة تحقيق إيرادات من لقاحها المضاد لكوفيد19- بقيمة 32 مليار دولار لعام .2022 وطورت فايزر للأدوية لقاحها بالتعاون مع شريكتها بيونتك الألمانية.