«غرفة التجارة» تراقب الأحداث عن كثب.. ولن تتأخر في تقديم الرؤى والمقترحات المناسبة

طارق عرابي

استبعد رئيس لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد تأثير الأحداث الروسية - الأوكرانية الأخيرة على أسعار الشحن والنقل على المدى المنظور، مؤكدا أن الغرفة تراقب الأحداث عن كثب للتعرف على مدى تأثيرها على أسعار النقل والشحن في الكويت.

وقال الخالد في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن أسعار النقل والشحن شهدت خلال السنتين الأخيرتين ارتفاعا كبيرا بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها ملاك السفن والحاويات بعد الإغلاق الذي شهده عدد من الموانئ حول العالم، وتراجع أعداد الأيدي العاملة بسبب الإغلاقات التي تسببت فيها جائحة كورونا.

وأضاف: «بالتالي من غير المتوقع أن تشهد هذه الأسعار ارتفاعا جديدا في ظل الأزمة السياسية الحالية بين روسيا وأوكرانيا».

وأكد الخالد أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تتابع باهتمام مستجدات النقل والشحن، ولن تتأخر في تقديم الحلول والمقترحات التي يمكنها أن تساعد في تجاوز الأمر في أسرع وقت ممكن، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تعامل الجميع مع الأحداث الحالية بنوع من الاحترافية وبعيدا عن الخوف والهلع، خاصة أن هناك من يتكسب من وراء قرع طبول الحرب في أي مكان بالعالم.