ناصر العجمي: نهدي الإنجاز الكبير لسمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي

شريفة الغانم: الإنجازات تدفعنا إلى تحديات جديدة على المستويين القاري والدولي

هادي العنزي

يعود في تمام التاسعة من مساء غد السبت وفد الكويت الرياضي المشارك في دورة غرب آسيا البارالمبية الثالثة، التي اختتمت منافساتها اليوم (الجمعة) في المنامة عاصمة مملكة البحرين، وذلك بعدما جمع أبطال الكويت 36 ميدالية متنوعة، منها 17 ميدالية ذهبية، و13 فضية، و6 ميداليات برونزية، في ألعاب كرة السلة، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والريشة، والبوشيا، بمشاركة أكثر من 700 رياضي من 12 دولة عربية.

وأهدى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية ناصر العجمي الإنجاز الذي حققه أبطال الكويت إلى سمو الأمير – حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده الأمين – حفظه الله – والشعب الكويتي الكريم، وقال: «حرص أبطال المعاقين على مشاركة أهل الكويت بالأعياد الوطنية بأفضل طريقة ممكنة، وتمكنوا من حصد المراكز الأولى بمختلف الألعاب الفردية والجماعية، ليرفعوا علم الكويت عاليا في أكبر وأهم دورة إقليمية للمعاقين».

وذكر ناصر العجمي أن منتخبات الكويت سجلت حضورا مميزا في جميع المسابقات، كان محل إشادة وتقدير من الوفود المشاركة في «غرب آسيا»، مضيفا أثبتت رياضة المعاقين تطورها وتقدمها في السنوات الأخيرة، بعدما رفع أبطال الكويت رصيدهم من الميداليات إلى 36 ميدالية، وبزيادة 23 ميدالية عن دورة غرب آسيا السابقة، وهذا يرجع للعمل المتقن الذي قامت به مجالس إدارات الأندية، والأجهزة الإدارية والأجهزة الفنية واللاعبين في أندية المعاقين.

وشكر العجمي كل من شارك في صنع الإنجاز الذي حققه أبطال الكويت، واللجنة البحرينية المنظمة للبطولة على حسن التنظيم والضيافة.

من جانبها، أبدت الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم سعادتها بالحصيلة الوافرة من الميداليات التي حصدها أبطال الكويت، وقالت: «الإنجازات الكبيرة التي تحققت في البحرين، تدفعنا إلى تحديات جديدة قارية ودولية، تتطلب معها مواصلة العمل الجاد، لتطوير اللاعبين، بما يضمن معه المنافسة على المراكز الأولى».

وذكرت شريفة الغانم أن الفتاة الكويتية المعاقة أثبتت جدارتها، وقدرتها على المنافسة والتتويج بالذهب وحصد المراكز الأولى، مضيفة سوف تحرص اللجنة البارالمبية على مشاركة أوسع للاعبات الكويت في البطولات الدولية المقبلة، جنبا إلى جنب مع إخوانهن الأبطال، مع ما يتطلب من إعداد محلي أو معسكرات خارجية لتطوير قدراتهن الفنية والبدنية.