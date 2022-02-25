اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو» بعدم اتخاذ «خطوة حازمة» في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال أردوغان أمام الصحافة «كان ينبغي على حلف شمال الأطلسي اتخاذ تدابير أكثر حزما. أوروبا تفتقر إلى التصميم في نهجها. كل ما يفعلونه هو إعطاء نصائح لأوكرانيا».

وأضاف «يجب ألا تكون هذه الإدانات والنصائح مجرد استعراض». وتابع أردوغان قبيل مشاركته في قمة عبر الڤيديو لحلف شمال الأطلسي «كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا لا يتناسب مع علاقات الصداقة والتضامن».

وسبق أن ندد أردوغان بالغزو الروسي لأوكرانيا، معتبرا أنه «ضربة قاسية للسلام والاستقرار الإقليميين».

وكان أردوغان، الذي تربط حكومته علاقات ودية بروسيا وأوكرانيا، قد طرح بلاده كوسيط محايد لحل الأزمة.