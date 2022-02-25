أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن تأييده لحل النزاع في أوكرانيا عبر المسار الديبلوماسي.

ونقلت محطة «سي سي تي في» الرسمية عن الرئيس الصيني تأكيده أن «الوضع في شرق أوكرانيا شهد تغيرات متسارعة وإن الصين تدعم روسيا وأوكرانيا في حل المسألة من خلال مفاوضات».

وأكد شي في الاتصال الهاتفي مع بوتين على ضرورة «التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وتعليق أهمية على المخاوف الأمنية المنطقية لجميع الدول واحترام تلك المخاوف، وتشكيل آلية أمنية أوروبية فاعلة ومستدامة من خلال المفاوضات».

وبحسب نص المكالمة الذي نشر، أشار بوتين إلى أسباب شن روسيا «العملية العسكرية الخاصة» وقال لشي إن حلف الأطلسي والولايات المتحدة «لطالما تجاهلا المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا».

وقال لشي أيضا في المكالمة إن روسيا على استعداد لإجراء محادثات «رفيعة المستوى» مع أوكرانيا.

وقال شي إن الصين «على استعداد للعمل مع جميع الأطراف في المجتمع الدولي للدعوة إلى مفهوم أمني مشترك وشامل ومتعاون ومستدام، وحماية النظام الدولي مع بقاء الأمم المتحدة في الصميم»، وفق النص الذي نشرته «سي سي تي في».