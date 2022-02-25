أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن العقوبات الجديدة ستتبعها تدابير للرد عليها، مشيرا إلى تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل.

وقال بيسكوف للصحافيين، ردا على سؤال بشأن تدابير الرد الروسي على العقوبات الغربية الجديدة، «بالطبع سيكون هناك رد، مبدأ المعاملة بالمثل سيعمل. لأي مدى ستكون مماثلة، سيعتمد على تحليلها، لايزال يتعين علينا تحليل هذه القيود. وبالطبع، هدفنا خلال هذه التحليلات سيكون مصالحنا الخاصة. أي أننا سنتصرف انطلاقا من مصالحنا الخاصة»، حسبما أوردت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأردف بيسكوف ردا على سؤال بشأن رد الفعل على احتمال فرض عقوبات على الرئيس الروسي «نحن نعتبر الاحتمال مجرد احتمال، وننطلق من الواقع».

في السياق ذاته، صرح السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل جالوزين بأن روسيا سترد بشكل جاد على العقوبات الجديدة التي أعلنت الحكومة اليابانية فرضها على روسيا على خلفية أحداث أوكرانيا.

وقال جالوزين في مؤتمر صحافي في العاصمة اليابانية طوكيو «لقد قرأنا إعلانا بشأن ما يسمى بالعقوبات، أخبرت مسؤولين يابانيين رفيعي المستوى مؤخرا أن روسيا ستقدم ردا على هذه الإجراءات وأعتقد أن هذا الرد سيكون جادا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية، مشيرا إلى أنه سيتم الإدلاء ببيان رسمي مماثل في الوقت المناسب.