الرئيس سليمان: نثمن عالياً وقوف الكويت الى جانب لبنان

مفتي لبنان: المبادرة الكويتية رسمت طريق الشفاء لبلدنا

النائب البطريركي مظلوم: كافأ الله الكويت على مساعدة لبنان



بيروت ـ زينة طباره وخلدون قواص

بمناسبة العيد الوطني للكويت، توجه الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان، بالتهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وقيادات وشعب الكويت الطيب المحب للبنان.

وقال في حديث خاص لـ "الأنباء": نثمن عاليا وقوف دولة الكويت الدائم الى جانب لبنان وشعبه، ونتطلع الى تمتين العلاقات اللبنانية الكويتية، لإعادتها الى سابق عهدها، ونأسف الى أي إساءة او تقصير لبناني تجاه الاخوة العرب، كما نجدد رفضنا استعمال لبنان منصة لتخريب علاقات شعبه مع الدول العربية الشقيقة، ونشدد دائما على اعتماد سياسة التحييد سبيلا للحفاظ على أواصر الاخوة بين لبنان ودول الخليج العربي التي تقف الى جانبنا من دون مقابل.

واعتبر مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ان العيد الوطني لدولة الكويت مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، تتجاوز البلد الشقيق الى الأمة جمعاء، التي أغنتها الكويت، واغتنت بها ، بمساعيها الخيرة لرأب الصدوع أينما وجدت، وبعطاءاتها حيث استوجبت.

وقال سماحته لـ"الأنباء" لبنان الذي ميزه الكويتيون بمحبتهم الى حد اعتباره الوطن الثاني، ناله الكثير من حكمة السياسة الكويتية وأفضالها، وآخر عطاءات هذه السياسة، المبادرة الكويتية الكريمة، التي حملها الى لبنان وزير الخارجية الشيخ د.احمد الناصر الصباح. بخلفيتها العربية والخليجية وغطائها الدولي، والتي أحسنت توصيف الحالة اللبنانية الراهنة، ورسمت لها طريق الشفاء، عبر تنفيذ الإصلاحات الداخلية وتطبيق القرارات الدولية. مع النأي بالنفس عن صراعات الآخرين أو لصالحهم.

وختم سماحته، بتوجيه التهنئة الحارة، الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولولي العهد صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد وللحكومة والشعب الكويتي ، بعيد العزة والكرامة، كما نهنئ انفسنا، بفرحة أشقاء، ملؤهم النخوة، ودأبهم العطاء، حيث تقتضي الإخوة ويفرض الواجب.

من جانبه، قال النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم: نسأل الله ان يكافئ الكويت على مساعيها الخيرة لإخراج لبنان من أزماته.

العيد الوطني لدولة الكويت الصديقة والشقيقة، مناسبة كريمة وسعيدة لنعبر فيها باسم غبطة البطريرك بشارة الراعي الموجود حاليا في حاضرة الفاتيكان، عن اطيب تمنيات بكركي لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا، ونسأل الله ان يحفظ برعايته ويمينه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الساعي الدائم للسلام ولجمع الشمل العربي، والذي لا يسعنا في هذه المناسبة، سوى شكره على احتضان اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت الشقيقة، وعلى تقديمه لهم ما يلزم من مساعدات كريمة وخيرة، ونحن ككنيسة مارونية، نتضرع الى الله ان يكافئ الكويت على مساعيها الخيرة والامينة لإخراج لبنان من محنه وازماته.

اما نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي فقال: للكويت اميرا وحكومة وشعبا مكانة خاصة ومميزة لدى لبنان واللبنانيين نقولها بصدق وصوت عال، وبعيدا عن أي محاباة، دولة الكويت الشقيقة اميرا وحكومة وشعبا، لها مكانة خاصة ومميزة لدى لبنان واللبنانيين، انها مكانة الود والاحترام والثقة المطلقة، ونتمنى لها في عيدها الوطني دوام الازدهار والتقدم، وان تبقى على استقرارها ونجاحها، والا يصيبها ما يعكر صفو امنها، ونتمنى في هذه المناسبة الكريمة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طول العمر ودوام القدرة على تذليل وتبديد الخلافات بين الاخوة العرب.