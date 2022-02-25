دانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، التي واجهت سياساتها حيال موسكو انتقادات في بلادها، الغزو الروسي لأوكرانيا، معتبرة أنه «نقطة تحول عميقة» في أوروبا خلال حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة.

وأكدت ميركل في بيان انها تتابع «الاعتداء على وحدة الأراضي والسيادة» الأوكرانية «بقلق عميق وتعاطف».

ورأت أن «حرب العدوان الروسي تشكل نقطة تحول عميقة في التاريخ الأوروبي بعد نهاية الحرب الباردة»، معتبرة أنه «لا يوجد أي مبرر» لهذا «الانتهاك الصارخ للقانون الدولي»، معبرة عن «الإدانة له بأشد العبارات».

وأبدت ميركل «تضامنها» مع الحكومة والشعب الأوكرانيين، و«الدعم الكامل» لإدارة سلفها أولاف شولتس لتعامل ألمانيا مع الأزمة الراهنة، والجهود المبذولة مع الشركاء الغربيين من أجل «وقف الرئيس بوتين في أسرع ما يمكن».

وخلال الآونة الأخيرة، وتزامنا مع تصاعد حدة الأزمة بشأن أوكرانيا وصولا إلى الغزو الروسي لأراضيها، وجه كثيرون في ألمانيا انتقادات للسياسة التي اعتمدتها ميركل حيال موسكو، معتبرين أنها كانت «ساذجة» خصوصا لإبقائها على علاقات ديبلوماسية واقتصادية وثيقة.