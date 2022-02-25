توقعت شركة "أي.إيه.جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية، أن تعود شركة الطيران البريطانية للربحية خلال الربع الثاني من العام الجاري مع انتعاش حركة السفر في أوروبا وعبر الأطلسي.

وذكرت شركة "أي.إيه.جي"، التي تمتلك أيضا شركة الطيران الاسبانية "ايبريا" والأيرلندية "إير لينجوس"، في بيان أوردته وكالة بلومبرج

للأنباء اليوم الجمعة ، أنها تتوقع تكبد خسارة "ملموسة" خلال الربع الحالي، بسبب تأثير جائحة المتحور أوميكرون على حجوزات الطيران على المدى القصير.

وأعلنت الشركة تسجيل خسائر تشغيلية معدلة بقيمة 97ر2 مليار يورو (3ر3 مليار دولار) خلال العام الماضي بأكمله، فيما كان الخبراء يتوقعون أن تصل خسائر الشركة إلى 06ر3 مليار دولار.

وتتوقع الشركة أن تحقق الخطوط الجوية البريطانية أرباحا خلال 2022، مع افتراض عدم حدوث أزمات أخرى جراء جائحة كورونا أو الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونقلت بلومبرج عن لويس جاليجو الرئيس التنفيذي بالشركة، قوله إن "حجم الطلب تراجع لجميع الرحلات القصيرة في أعقاب تفشي المتحور أوميكرون في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي"، غير أنه استطرد قائلا إن "الحجوزات ظلت قوية بالنسبة لعطلة عيد الفصح وصيف 2022، بعد أن تعافت في عطلة العام الجديد".