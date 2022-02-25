تعتزم سنغافورة زيادة الحد الأدنى للأجور التي يدفعها أصحاب العمل للعمال الأجانب، في أحدث خطوة لتشجيع التوظيف المحلي الذي أصبح موضوع للجدل السياسي في الدولة/المدينة.

وقال وزير المالية السنغافوري لورانس وانج أثناء تقديم مشروع ميزانية العام الجديد إن السياسة الجديدة تستهدف جذب "المهنيين وكبار الموظفين الذين يمكنهم المساهمة في اقتصادنا".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل سيكون الحد الأدني لأجر الأجنبي الذي يعمل في وظائف مكتبية 5000 دولار سنغافوري (3700 دولار أمريكي) مقابل 4500 دولار سنغافوري حاليا، في حين سيزيد الحد الأدنى للأجر لموظفي القطاع المالي بنسبة 10% إلى 5500 دولار شهريا.

وقال وانج "دعوني أؤكد أن سنغافورة ستظل مفتوحة ومرحبة بالموهوبين من كل أنحاء العالم.. بالنسبة لأعلى فئة من القوة العاملة من أصحاب المهارات التي يوجد نقص حاد فيها، سنواصل استقدام المهنيين من ذوي القدرات المناسبة ليكونوا جزءا من فريق سنغافورة".

كما تعتزم حكومة سنغافورة تشديد القواعد المنظمة لعدد تراخيص العمل للأجانب المسموح بتوظيفهم، في خطوة يمكن أن تؤثر سلبا على قطاع التشييد الذي يعاني بالفعل من نقص الأيدي العاملة.