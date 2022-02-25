عبدالهادي العجمي

تحتفل وزارة الدفاع ممثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالأعياد الوطنية بإقامة عروض لآليات ومعدات عسكرية اليوم الجمعة وغدا السبت بمشاركة مختلف القطاعات والوحدات وعروض جوية لطائرات عسكرية وأيضا للمظليين قرب أبراج الكويت.

وقال العقيد الركن عبدالله الدوسري من مديرية التوجيه المعنوي بالوزارة على هامش الفعاليات إن الأنشطة الاحتفالية قرب أبراج الكويت بالذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال والـ 31 ليوم التحرير تشمل مشاركة الجيش بعرض لمعدات وآليات عسكرية لمختلف قطاعات القوات البرية والجوية والبحرية ووحدات مستقلة علاوة على إقامة عرض جوي وللمظليين هناك أيضا غدا السبت.

وأضاف العقيد الدوسري أن الاحتفالية تشمل أيضا مشاركة القطاعات والجهات العسكرية الأخرى مثل وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام بأنشطة متخصصة تعبر عن الفرحة بهذه الأعياد الغالية على قلوب الجميع.

وأعرب عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ولعموم الشعب الكويتي والمقيمين بأعياد الكويت الوطنية سائلا المولى تعالى أن يديم على بلادنا وقيادتها الرشيدة وأهلها أفراحهم بمزيد من الرفعة والسؤدد.

من جانبه قال المقدم عبدالله الجطيلي من مديرية التوجيه المعنوي إن القوة الجوية تشارك بالاحتفالات الوطنية بالعرض الجوي المميز لطائرات (السيكورسكي) و(تايفون) و(سي 130) و(الكاراكال) ومقاتلات (الأباتشي) و(إف 18).

ولفت الجطيلي إلى مشاركة وحدات من الجيش الكويتي أيضا بمجموعة من الفعاليات والعروض العسكرية من مختلف القطاعات والوحدات العسكرية وسط فرحة كبيرة وأجواء من البهجة احتفالا بذكرى العيد الوطني ويوم التحرير معربا عن أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة وأبناء الشعب الكويتي والمقيمين بهذه المناسبات السعيدة.