أعلن مروج بطولة العالم لـ «فورمولا 1» إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى المقررة في سوتشي في 25 سبتمبر المقبل، على خلفية غزو أوكرانيا.

وجاء في بيان تم نشره «ناقشت مساء الخميس «فورمولا 1» والاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والفرق موقف رياضتنا، وتوصلنا إلى استنتاج، مع الأخذ في الاعتبار رأي جميع أصحاب المصلحة، أنه من المستحيل تنظيم جائزة روسيا الكبرى في ظل الوضع الحالي».

وتابع «نتابع التطورات في أوكرانيا بحزن شديد وبذهول ونأمل في التوصل إلى حل سريع وسلمي للوضع الراهن».

ويأتي قرار مجموعة «ليبرتي ميديا» الأميركية مالكة الحقوق التجارية للفئة الاولى غداة مطالبة العديد من السائقين بإلغاء السباق، بينهم حامل اللقب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن والالماني سيباستيان ڤيتل بطل العالم 4 مرات أعوام 2010 و2011 و2012 و2013.

وعبر ڤيتل سائق ريد بول وفيراري السابق وأستون مارتن الحالي عن غضبه مما يحصل خلال مؤتمر صحافي على هامش التجارب في برشلونة التي تسبق انطلاق العام الجديد، قائلا «من الرهيب رؤية ما يحصل. بالنسبة لي، رأيي هو أني لا يتوجب علي الذهاب، لن أذهب».

وتعبيرا عن الاعتراض لغزو أوكرانيا، عمد فريق هاس الأميركي ـ والممول روسيا ـ خلال اليوم الأخير من تجارب برشلونة الى ازالة الالوان الروسية.

وقدم هاس الذي يعتمد على سيارته الالوان الأزرق والأبيض والأحمر تيمنا بالعلم الروسي، كسوة بيضاء بسيطة من دون العلامة التجارية للراعي الرئيسي.

وأوضح مدير الفريق الإيطالي ـ الاميركي غونثر شتاينر أنه سيتم الإعلان عن قرار في الأسبوع المقبل بشأن مستقبل التعاون طويل الأمد بين هاس وأورالكالي، مضيفا أن الفريق لم يتأثر في الوقت الحالي بالعقوبات الغربية ضد روسيا.

وادرج سباق جائزة روسيا الكبرى ضمن روزنامة بطولة العالم للمرة الأولى في عام 2014، مع اختيار مدينة سوتشي للاستضافة، علما أن الاخيرة سبق لها أن احتضنت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العام ذاته.

وكان من المقرر أن تستقبل سوتشي النسخة الأخيرة من السباق عام 2022، قبل أن تحصل مدينة سانت بطرسبورغ على شرف الاستضافة في عام 2023.