رفع عالم الرياضة سيف العقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، فجرد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم امس مدينة سان بطرسبورغ من استضافة نهائي دوري الأبطال ومنحها للعاصمة الفرنسية باريس، كما قرر إقامة المباريات القارية لروسيا وأوكرانيا على أرض محايدة.

وستقام المباراة النهائية للمسابقة القارية الأهم في 28 مايو في ملعب «ستاد دو فرانس» الواقع في ضاحية سان دوني شمال باريس الذي استضاف سابقا نهائي 2006 الذي أحرزه برشلونة وقبله نهائي 2000 المتوج بلقبه العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد.

ووصف «الكرملين» قرار «ويفا» بـ «المؤسف»، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «كانت سان بطرسبرغ ستوفر الظروف المثالية لمهرجان كروي مماثل».

ورأى رئيس الاتحاد الروسي للعبة ألكسندر ديوكوف ان القرار «تمليه دوافع سياسية»، مضيفا انه «ينتهك مبادئ الرياضة ومصالح اللاعبين، المدربين والمشجعين».

وسبق للاتحاد الاوروبي أن نقل آخر نهائيين في دوري أبطال أوروبا بسبب جائحة ڤيروس كورونا من مدينة إسطنبول التركية الى لشبونة وبورتو في البرتغال عامي 2020 و2021.

واستضافت فرنسا النهائي 5 مرات سابقا في 1956 و1975 و1981 على ملعب «بارك دي برانس» في باريس أيضا و2000 و2006 في «ستاد دو فرانس» الذي يتسع لثمانين ألف متفرج واستضاف نهائي مونديال 1998.

وشكر «ويفا» الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «لدعمه الشخصي والتزامه» بنقل المباراة «خلال أزمة لا مثيل لها».

وأقيم نهائي دوري أبطال أوروبا آخر مرة في روسيا عام 2008، عندما تفوق مانشستر يونايتد على مواطنه تشلسي بركلات الترجيح على ملعب «لوجنيكي» في موسكو.

أرض محايدة

كما قرر «ويفا» إقامة المباريات الدولية الأوروبية البيتية للأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية على أرض محايدة «حتى إشعار آخر».

وقال الاتحاد في بيان «قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقامة المباريات البيتية للاندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية في المسابقات الأوروبية على أرض محايدة حتى اشعار آخر».

ويتعلق الأمر بنادي سبارتاك موسكو الذي ضمن تأهله إلى دور الـ16 في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وأوقعته القرعة أمام لايبزيغ الألماني، لكن ليس بمباراة الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022 ضد پولندا والمقررة في موسكو في 24 مارس المقبل، لأن مصير هذه المباراة مرتبط بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان رئيس «فيفا» السويسري ـ الإيطالي جاني إنفانتينو عبر الخميس عن قلقه من الوضع «المأساوي والمخيف» في أوكرانيا، قائلا «فيفا يدين استعمال روسيا للقوة. العنف ليس حلا أبدا. ندعو جميع الأطراف إلى استتباب الأمن من خلال الحوار البناء».

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أنه «لا توجد فرصة» لروسيا لاستضافة مباريات كرة القدم أوروبية في الأسابيع المقبل «روسيا منبوذة.. لا توجد فرصة لاستضافة بطولة كرة قدم في روسيا التي تغزو دولا ذات سيادة».

وطالبت اتحادات كرة القدم في پولندا والسويد وتشيكيا الخميس في بيان مشترك نقل مباريات مقررة لها في روسيا ضمن الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022 المقررة في 24 و29 مارس.

وأوقعت القرعة پولندا والسويد وتشيكيا في المسار الثاني مع روسيا، حيث تستضيف الأخيرة الأولى في نصف النهائي، على أن تلاقي في حال فوزها السويد أو تشيكيا في النهائي.