سيكون ملعب «الأمير عبدالله الفيصل» في جدة مسرحا لمباراة «ديربي» المنطقة الغربية الذي يجمع الأهلي والاتحاد مساء السبت في قمة منافسات المرحلة الثانية والعشرين من بطولة السعودية لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب ذاته مطلع أكتوبر الماضي انتهت بفوز الاتحاد 2-0، سجلهما المدافعان حمدان الشمراني وأحمد حجازي، وسيقود المباراة طاقم تحكيم سويسري بقيادة الدولي ساندرو شارر، الذي أدار 3 مباريات في دوري هذا الموسم.

ويحتل الاتحاد المركز الأول برصيد 48 نقطة بفارق 7 نقاط عن النصر الثاني الذي لعب مباراة أكثر، فيما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

ومع أن الأهلي مازال بعيدا عن مستواه إلا أنه نجح في تفادي الخسارة في آخر 6 مباريات في الدوري، إذ فاز في مباراتين وتعادل في 4، قبل خسارته أمام الشباب في مسابقة كأس الملك. ويسعى جاهدا لرد اعتباره من خسارة الدور الأول، وفي الوقت نفسه تحسين موقعه في سلم الترتيب، خصوصا أنه مازال ضمن الأندية المهددة بالهبوط عطفا على التقارب النقطي بينه وبين الأندية التي تليه في سلم الترتيب.

في المقابل، يتطلع الاتحاد إلى استعادة نغمة الفوز بعد تعثره بالتعادل أمام التعاون في الجولة الماضية، قبل أن يقصي الفريق نفسه من كأس الملك بصعوبة بالغة 1-2 بعد التأخر بهدف حتى آخر 10 دقائق.

هذا ويتطلع النصر الثاني إلى تجاوز خروجه من مسابقة كأس الملك عندما يستقبل أبها سادس الترتيب على ملعب «مرسول بارك» بالرياض، في مباراة ترجح خلالها كفة النصر على الورق عطفا على الفوارق الفنية والعناصرية التي تصب في صالحه.

وبعد أن ودع المنافسة على كأس الملك أمام جاره الهلال في ديربي العاصمة، بالخسارة 1-2، يأمل النصر ألا تؤثر تلك الخسارة على مسيرته في الدوري، وسيرمي بكل ثقله من أجل الفوز على ضيفه والبقاء وصيفا قبل الموقعة الملتهبة التي تجمعه بالهلال في الجولة المقبلة.

ومع أن حظوظ الفريق العاصمي في المنافسة على اللقب تبدو صعبة لتخلفه بفارق 7 نقاط وخوضه مباراة اقل من الاتحاد، لكنه يسعى جاهدا للبقاء في مركزه على أقل تقدير لضمان المشاركة آسيويا وفي بطولة الكأس السوبر.

كما يسعى الهلال لمواصلة نتائجه الايجابية عندما يستضيف الحزم متذيل الترتيب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة تبدو سهلة على صاحب الأرض الذي يقدم مستويات كبيرة مع مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياس.

ويمتلك الهلال الرابع 34 نقطة، وله ثلاث مباريات مؤجلة مع الاتحاد والفيحاء والاتفاق.

ويسير الهلال بشكل مميز بعد عودته من كأس العالم للأندية، حيث تجاوز جاره الشباب في الدوري بخماسية قبل أن يقصي جاره الآخر النصر من كأس الملك 2-1.

ويتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الثالث تواليا منذ استلام دياس مهمته، للمحافظة على حظوظه في اللقب لاسيما وأن لديه ثلاث مباريات مؤجلة وفي حالة الفوز فيها سيقفز للوصافة ويقترب من الاتحاد.