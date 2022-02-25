يستعد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لعودة عاطفية الى ملاعب كرة القدم بعد أقل من عام على نجاته من الموت، وذلك حين يتواجه فريقه الجديد برنتفورد مع ضيفه نيوكاسل غدا السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفتح برنتفورد الباب أمام ابن الثلاثين عاما للعودة الى الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه حتى نهاية الموسم، وذلك بعد 7 أشهر على السكتة القلبية التي تعرض لها لاعب توتنهام السابق في كأس أوروبا.ومن

المتوقع أن يخوض الدنماركي مباراته التنافسية الأولى منذ 12 يونيو الماضي ولقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس أوروبا بين الدنمارك وآيسلندا حين سقط أرضا في الشوط الأول بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وبدأ إريكسن عملية عودته الى الملاعب بخوضه التمارين مع فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي، بانتظار أن يجد فريقا بعدما تسببت زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب في فسخ عقده مع إنتر بطل إيطاليا.

وعاد الدنماركي الى الدوري الممتاز الذي تألق فيه بين 2013 و2020 خلال دفاعه عن ألوان توتنهام قبل ترك الأخير للالتحاق بإنتر ميلان.

وخضع إريكسن لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى، ما أدى به الى الرحيل عن «نيراتسوري» بالتراضي.

واحتاج إريكسن بعد تعرضه للسكتة القلبية خلال المباراة الأولى لبلاده في كأس أوروبا الى إعادة إنعاش على أرض الملعب قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى، حيث تم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب داخل جسمه.

وحامت الكثير من التساؤلات بشأن مستقبل إريكسن وإمكانية عودته الى الملاعب، لكنه وجد الآن الفريق الذي سيمنحه الفرصة بقيادة مواطنه توماس فرانك الذي أشرف على اللاعب سابقا حين كان مدربا لمنتخب تحت 17 عاما.

ويتمرن الدنماركي مع فريقه الجديد منذ بضعة أسابيع وأظهر تقدما على الصعيد البدني بمشاركته في مباراتين وديتين مع الفريق الرديف، آخرهما الاثنين خلف أبواب موصدة ضد بدلاء رينجرز الاسكتلندي حيث مرر كرتي هدفي فريقه في التعادل 2-2.

وبعد مشاركته لقرابة 80 دقيقة في مباراة غلاسكو، فوجئ إريكسن بالتقدم الذي حققه على الصعيد بحساب ما أفاد الموقع الرسمي لبرنتفورد، قائلا «شعوري جيد جدا. أنا في الواقع فوجئت بأن جسدي يتصرف بالطريقة هذه... كنت أتمرن بجهد كبير لكني لم أتوقع بأن يكون (جسدي) جيدا الى هذه الدرجة التي أشعر بها الآن».

ولم يحسم الأمر بشأن مشاركة إريكسن أساسيا ضد نيوكاسل أم أنه سيبدأ من مقاعد البدلاء، لكن مدربه الجديد ـ القديم فرانك ألمح بقوة الى أن مواطنه سيشارك في مرحلة ما من المباراة.