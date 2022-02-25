تستضيف العاصمة القطرية الدوحة في 7 يونيو المقبل الملحق الآسيوي ضمن تصفيات مونديال «قطر 2022»، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس.

وقال الاتحاد القاري في بيان «من أجل ضمان منح منتخبي قارة آسيا فرص الاستعداد الأمثل قبل خوض الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 13 و14 يونيو 2022، فقد قرر المكتب التنفيذي اعتماد توصية لجنة المسابقات بإقامة مباراة الملحق الآسيوي لكأس العالم في الدوحة يوم 7 يونيو، وسيتم الإعلان لاحقا عن اسم الملعب».

وتقرر سابقا أن تستضيف الدوحة الملحقين العالميين في 13 و14 يونيو، بين خامس قارة آسيا وخامس أميركا الجنوبية ورابع كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) وبطل أوقيانيا، بحيث يتأهل الفائزان من المواجهتين إلى النهائيات المقررة نهاية العام الحالي.

لكن قبل ذلك، سيتواجه ثالثا المجموعتين الأولى والثانية من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي.

وقبل جولتين على نهاية الدور الثالث، ضمنت إيران وكوريا الجنوبية بطاقتي التأهل المباشرتين عن المجموعة الأولى، فيما تحتل الإمارات المركز الثالث (9 نقاط) أمام لبنان (6) والعراق (5) وأقصيت رسميا من المنافسات سورية (2). وفي المجموعة الثانية، تتصدر السعودية (19) أمام اليابان (18) وأستراليا (15)، فيما أقصيت عُمان والصين وڤيتنام.