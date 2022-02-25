دخل أرسنال بقوة الصراع على بطاقة التأهل إلى مسابقة دوري ابطال أوروبا بفوزه الصعب لكن المستحق على ضيفه ولڤرهامبتون 2-1 مساء الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وارتقى أرسنال الى المركز الخامس برصيد 43 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد لكنه لعب مباراتين أقل من الاخير.

وكان ارسنال انتزع فوزا ايضا في ملعب ولڤرهامبتون قبل 3 اسابيع بهدف نظيف، لكنه وجد نفسه متخلفا على ملعب «الامارات» بهدف للمهاجم الكوري الجنوبي هي تشان هوانغ الذي استغل خطأ للمدافع البرازيلي غابريال في اعادة الكرة الى حارس مرماه آرون رامسدايل فراوغ الاخير وسدد في المرمى الخالي بعد مرور 10 دقائق، وضغط ارسنال بعد الهدف لكن مهاجميه لم يحسنوا استغلال الفرص التي سنحت لهم في الشوط الاول.

ورمى ارسنال بكل ثقله في الشوط الثاني، وبعد ان اضاع البديل البرتغالي نيتو فرصة سهلة للضيوف، ووقف حارس مرمى ولڤرهامبتون البرتغالي جوزيه سا سدا منيعا امام المحاولات المتكررة لاصحاب الارض، عجز الاخير عندما ادرك البديل العاجي نيكولا بيبي التعادل اثر هجمة منسقة (82).

وواصل ارسنال ضغطه ونجح في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في حسم النتيجة في صالحه عندما وصلت الكرة الى المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت من بيبي داخل المنطقة فسددها ارتطمت بالمدافع المغربي رومان سايس وخدعت الحارس سا لتستقر في شباكه وسط فرحة هستيرية في المدرجات.

وقال لاكازيت «انا سعيد بالطريقة الذي تحقق فيها الفوز. كنا نهدف الى الفوز لكي نعزز مركزنا بين فرق المقدمة».