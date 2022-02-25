أوقعت قرعة دور الـ 16 ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، التي أجريت امس، فريق ليستر سيتي الإنجليزي في مواجهة فريق رين الفرنسي، بينما تستمر مغامرة فريق بودو/جليمت النرويجي عندما يواجه ألكمار.

وسيلعب فريق ليستر، بقيادة المدير الفني برندان روجرز، على أرضه مباراة الذهاب يوم 10 مارس ثم يزور فرنسا بعدها بأسبوع لخوض مباراة الإياب.

في المقابل، لعب فريق بودو/جليمت النرويجي 16 مباراة أوروبية هذا الموسم للوصول لهذه المرحلة وأوقعته القرعة في مواجهة ألكمار، أحد الأندية الهولندية الأربعة المتبقية بالبطولة.

ويستضيف فريق ايندهوڤن، بطل أوروبا سابقا، فريق كوبنهاغن، فيما يلعب فينورد مع بارتيزان بلغراد، ويلتقي فيتيسه مع روما.

وفي بقية المباريات يلتقي مارسيليا مع بازل، وباوك مع جينت، وسلاڤيا براغ مع لاسك.

وتقام المباراة النهائية يوم 25 مايو المقبل في تيرانا، عاصمة ألبانيا.