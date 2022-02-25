واصل وباء «كوفيد-19» انحساره مع تراجع أعداد الإصابات في كل أنحاء العالم باستثناء آسيا.

وفيما يأتي أبرز التطورات الأسبوعية استنادا إلى قاعدة بيانات جمعتها وكالة «فرانس برس».

إن كان عدد الإصابات المشخصة يشكل مؤشرا مهما، إلا أنه لا يعكس سوى جزء من العدد الفعلي للإصابات، وينبغي النظر بحذر إلى المقارنات بين البلدان في ظل الاختلاف الكبير بين سياسات الاختبار والتشخيص فيما بينها.

وتقتصر الإحصاءات، من حيث كل دولة، على البلدان التي لا يقل تعدادها السكاني عن نصف مليون نسمة والتي تتخطى نسبة الإصابات فيها 50 حالة أسبوعية لكل مائة ألف نسمة.

ومع تسجيل 1.66 مليون إصابة يومية في العالم، يعكس هذا المؤشر تراجعا واضحا للأسبوع الرابع على التوالي، مع تسجيل انحسار بنسبة -16% عن الأسبوع السابق، وفق حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس» حتى الخميس.

وانخفضت الإصابات اليومية إلى النصف بالمقارنة مع الذروة التي سجلتها قبل شهر.

وكانت آسيا خلال الأسبوع الاخير هي المنطقة الوحيدة التي شهدت تدهورا في الوضع الصحي مع ارتفاع الإصابات بنسبة 20% عن الأسبوع السابق.

في المقابل، سجل تراجع كبير في الإصابات في كل المناطق الأخرى بلغ -39% في الشرق الأوسط، و-37% في منطقة الولايات المتحدة وكندا، و-24% في افريقيا ومنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، و-20% في أوروبا، و-12% في أوقيانيا.

وسجلت هونغ كونغ أعلى نسبة تسارع أسبوعي بلغت +331% عن الأسبوع السابق مع تسجيل 7600 إصابة يومية جديدة. وأعلنت المستعمرة البريطانية السابقة، التي تشهد فورة إصابات بعدما نجحت حتى ذلك الحين في تطبيق سياسة «صفر كوفيد»، تنظيم ثلاث حملات من فحوص التشخيص لجميع سكانها البالغ عددهم 7.4 ملايين نسمة وتدابير تباعد اجتماعي أشد من أي وقت مضى.

وتأتي بعد ذلك نيوزيلندا (+187%، 2500 إصابة) وكوريا الجنوبية (+85%، 121900 إصابة) وڤيتنام (+71%، 55 ألف إصابة) وسنغافورة (+36%، 18300 إصابة).

وسجلت كوسوڤو أكبر نسبة انحسار أسبوعي للإصابات بلغت -61% (200 إصابة أسبوعية جديدة)، تليها أذربيجان (-55%، 2500 إصابة) وسلوڤينيا (-52%، 2700 إصابة) وباراغواي (-51%، 900 إصابة) والبيرو (-51%، 4400 إصابة).

وسجلت المانيا مؤخرا أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة بالأرقام المطلقة، بلغ 164600 إصابة يومية بتراجع -9%، متخطية روسيا (155400 إصابة، -17%) وتليهما كوريا الجنوبية (121900 إصابة، +85%).

وعلى صعيد عدد الإصابات نسبة إلى عدد السكان، تبقى الدنمارك الدولة التي سجلت أعلى حصيلة خلال الاسبوع الاخير حيث بلغت 3612 لكل مائة ألف نسمة، تليها لاتڤيا (3558) وإستونيا (2789).

وواصلت حصيلة الوفيات اليومية في العالم تراجعها خلال الاسبوع المنتهي الخميس 24 فبراير الجاري مع تسجيل 9348 وفاة يومية (-10%).

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات يومية بالأعداد المطلقة بلغت 1905 وفيات في اليوم، تليها البرازيل (784) وروسيا (772).

وعلى صعيد عدد الوفيات نسبة إلى عدد السكان، سجلت بلغاريا أعلى حصيلة أسبوعية بلغت 7.5 وفيات لكل مائة ألف نسمة، تليها جورجيا (7.3) ثم المجر (7.2).