عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية ثلاثة أيام لتنظيف المدارس بمراحلها المختلفة اعتبارا من يوم الثلاثاء الأول من مارس وحتى الخميس 3 منه، استعدادا للفصل الدراسي الثاني الذي سينطلق يوم الاحد 6 مارس.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن إدارة الخدمات العامة أبلغت المناطق التعليمية بذلك، داعية جهات الاختصاص في المناطق بمتابعة أعمال الشركة لتنفيذ أعمال النظافة مع الحرص على موافاتنا بتقرير مباشرة عمل الشركة خلال الفترة المذكورة.

وأضافت المصادر انه لم يتم إيضاح آلية وموعد وفترة عمل العمال وكيفية دخولهم المدارس دون رقابة ومتابعة، مشيرا الى انه أيضا لم يصدر أي قرار بتكليف موظفين بالدوام أثناء هذه الأيام، وهي فترة عطلة للاحتفال بالأعياد الوطنية.