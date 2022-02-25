أعلنت أوكرانيا أنها سجلت بيانات إشعاعية مقلقة من محطة «تشيرنوبيل» للطاقة النووية التي استولت عليها القوات الروسية التي غزت البلاد الخميس، فيما أكدت موسكو أن الوضع تحت السيطرة.

وقال نائب مدير الإدارة الأوكرانية لمسائل الأمن في المنشآت النووية ألكسندر غريغوراش لوكالة «فرانس برس»: «تجاوزت المؤشرات مستويات السيطرة العادية».

وتابع «لكننا لا نستطيع التحقق من ذلك لأنه تم إجلاء كل الطاقم».

وأشار البرلمان الأوكراني عبر حسابه على تليغرام إلى أن نظام التحكم الآلي قد أبلغ عن زيادة في «أشعة غاما»، وهي علامة على النشاط الإشعاعي، من دون تحديد المستوى.

وتابع «من المستحيل حاليا أن نحدد أسباب (هذه البيانات) بفعل الاحتلال والتوتر».

وأكد متحدث باسم الجيش الروسي ألا داعي للقلق بما يخص محطة «تشيرنوبيل» للطاقة التي انفجر فيها مفاعل في العام 1986، أو بما يخص هيكلها، مؤكدا أن الطاقم لايزال فيها، على عكس ما قال الجانب الأوكراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف «تم التوصل إلى اتفاق مع كتيبة من قوة أمن الطاقة الذرية الأوكرانية بهدف التأمين المشترك لمجموعات الطاقة والهيكل الخاص بمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية».

وأضاف «إن الإشعاعات في منطقة المحطة النووية تتماشى مع المستويات العادية»، مؤكدا أن «موظفي المحطة يراقبون وضع النشاط الإشعاعي».

وتابع أن التعاون بين الجنود الروس والأوكرانيين لضمان أمن المحطة «هو ضمانة بأن التشكيلات القومية أو المنظمات الإرهابية الأخرى لن تتمكن من استغلال الوضع في البلاد لتنظيم استفزاز نووي».

ووقع أسوأ حادث نووي في التاريخ في 26 أبريل 1986 في أوكرانيا، التي كانت آنذاك جمهورية سوڤييتية، عندما انفجر مفاعل في محطة تشيرنوبيل للطاقة، وتسبب بتلوث في ثلاثة أرباع أوروبا تقريبا، ولاسيما في الاتحاد السوڤييتي.

وأجلي نحو 350 ألف شخص من محيط 30 كيلومترا حول المحطة التي لاتزال منطقة محظورة. ومازالت حصيلة الخسائر البشرية موضع جدل.